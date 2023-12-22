Türkiye ile ABD arasında Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı

AA & Ensonhaber

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı 21 Aralık'ta Washington'da gerçekleştirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, toplantının, iki ülkenin Savunma Bakanlıklarının heyetlerinin katılımlarıyla dün gerçekleştirildiği belirtildi.

"Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşti"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Olumlu ve yapıcı bir havada gerçekleşen toplantıda ikili savunma, askeri eğitim, ve savunma sanayii işbirliğinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenlik meseleleri ve müzakereler ele alındı.



Bir sonraki toplantının gelecek sene Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.