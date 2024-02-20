AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile beraber Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı'na başkanlık etti.

Toplantının ardından Erdoğan ve Rama'nın huzurunda iki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı.

İmzalanan anlaşmalar şöyle:

- TRT İle Arnavutluk Radyo Televizyonu Arasında İş Birliği Protokolü



- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Medya ve Enformasyon Ajansı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Ormanların ve Korunan Alanların Sürdürülebilir Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı



- Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması



- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Konseyi Arasında Kalkınma İşbirliği ve Arnavutluk'taki TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Statüsüne İlişkin Anlaşma



- Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanlığı Arasında Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı