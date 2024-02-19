Haberler



Gündem



Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 3 anlaşma imzalandı Türkiye ile Azerbaycan arasında; vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanında iş birliği yapmak için karşılıklı imzalar atıldı.