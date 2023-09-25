Türkiye ile Azerbaycan arasında anlaşmalar imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyareti kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Nahçıvan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan ziyareti kapsamında, Aliyev ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı temelini attı.

Kardeş ülke Azerbaycan ile yeni anlaşmalar imzalandı

İki lider, temel atma töreninin ardından basın toplantısı öncesi anlaşmaların imza törenine geçti. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kars-Nahçıvan Demiryolu Projesi'ne İlişkin Niyet Protokolü"nü imzaladı.

Şehir planlama ve inşası konusunda imzalar atıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza koydu.

Enerji alanında da iş birliği

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı arasında iş birliğini içeren anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov tarafından imzalandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)