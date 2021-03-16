Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başlıyor

İki ülke vatandaşları, 1 Nisan 2021’den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebilecek. Vizesiz ikamet süresi 30 günden 90 güne çıkarıldı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu tarafında elde edilen zafer sonrası düzenlenen Zafer Geçit Töreni için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından Türkiye ve Azerbaycan arasında bir dizi anlaşma imzalanmıştı.

TARİHİ ZİYARETTE İMZALANMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da bu ziyaretler sırasında iki ülke arasında Vize Muafiyetine Dair Anlaşmaya Getirilen Değişikliklere Dair Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 1 Numaralı Protokol’ü imzalayarak tek kimlikle seyahatin önünü açmıştı.

EMNİYET DUYURDU

O gün imzalanan protokol, 1 Nisan itibarıyla hayata geçiyor…

Emniyet Genel Müdürlüğü, konuyla ilgili bir açıklama yayınlayarak, iki ülke vatandaşlarının 1 Nisan 2021’den itibaren karşılıklı ziyaretlerde yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini duyurdu.

Bu arada vizesiz ikamet süresi de 30 günden 90 güne çıkarıldı.