Türkiye ile BAE arasında 50 milyar dolarlık anlaşma imzalandı Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 50.7 milyar dolarlık anlaşmaya varıldı. İki ülke arasında yatırım, ekonomi, sanayi, savunma, hukuk, yargı, yenilenebilir enerji ve uzay endüstrisi alanlarında 13 belge imzalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez çıkarması sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ticari ilişkiler amacıyla gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında son durak olan BAE'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı. 13 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerçekleştirdiği Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalandı. İşbirliği yapılacak alanlar Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Anlaşmaların tutarı 50.7 milyar dolar Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarının 50.7 milyar dolar olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama İmzalanan anlaşmalar sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Türkiye ile BAE arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerin en üst düzeyde ele alınmasını sağlayacaklarını bildirdi.