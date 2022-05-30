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    Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii iş birliği güçleniyor

    BAE’li temsilcilerin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ziyaretinde ülkeler arasında iki mutabakat muhtırası imzalandı.
    • 30.05.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:15
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    Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii iş birliği güçleniyor

    Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yoğunlaşan savunma sanayii iş birliği ilişkilerinin devamı olarak iki ülke devlet yetkilileri ve iki ülke şirketleri Ankara’da bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, BAE Tedarik Kuruluşu TAWAZUN Ekonomik Konseyi CEO’su Tareq Al Hosani, üst düzey askeri yetkililer ve şirket yöneticileri katıldı.

    İki mutabakat muhtırası imzalandı

    İki ülke savunma sanayii ilişkilerinin geliştirilmesine dönük gerçekleşen toplantıda iki mutabakat muhtırası imzalandı.

    Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) ile BAE’deki muadil kuruluş EDDC (Emirates Defense Companies Council) arasında endüstriyel iş birliği konusunda, TR TEST ile Tawazun arasında ise test ve sertifikasyon konusunda mutabakat muhtıraları SSB Başkanı Demir ve TAWAZUN CEO’su Al Hosani şahitliğinde imzalandı.

    Niyet mektubunun sonucu olarak gerçekleştirildi

    Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii iş birliğini artırmaya dönük çalışmaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayındaki BAE ziyaretinde iki ülke arasında Savunma Sanayii İşbirliği Niyet Mektubu imzalanmıştı.

    İHA'nın haberine göre imzalar SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile Tawazun CEO’su Tareq Al Hosani tarafından atılmıştı. Bugün yapılan toplantı ve imzalanan mutabakat muhtıraları, bu niyet mektubunun bir sonucu olarak gerçekleştirildi.

    Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii iş birliği güçleniyor #1

    Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii iş birliği güçleniyor #2

    Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii iş birliği güçleniyor #3


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