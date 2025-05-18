Türkiye ile Çin arasında havacılıkta yeni dönem

AA & Ensonhaber

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Çin arasındaki havacılık iş birliğinde önemli bir adım atıldığını duyurdu. Yapılan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında haftalık yolcu uçuş hakkının 21’den 49’a yükseltildiğini belirten Uraloğlu, Türk havayolu şirketlerine Chengdu, Xi’an ve Urumçi gibi önemli Çin şehirlerine uçuş yapma imkanı sağlandığını ifade etti. Ayrıca, Çinli havayolu firmalarının da seferlere başlaması sonrası kargo uçuş haklarının 14’ten 28’e çıkacağı bilgisini verdi.

13 Mayıs 2025’te Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Çin Sivil Havacılık Kurumu (CAAC) arasında Pekin’de imzalanan bu Mutabakat Zaptı, Türk sivil havacılığının Asya pazarında tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Bakan Uraloğlu, bu adımın yaklaşık 15 yıl aradan sonra iki ülke arasındaki yolcu sefer haklarında gerçekleşen ilk ve büyük artış olduğunu vurguladı.

HAFTALIK YOLCU UÇUŞ HAKLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bakan Uraloğlu, “Çin ile imzalanan anlaşma sayesinde haftalık yolcu uçuş hakkını 21’den 49’a yükselterek, Türk havacılığında yeni bir çağı başlatıyoruz. Chengdu, Xi’an ve Urumçi’ye direkt uçuş imkanının verilmesi, Asya pazarında büyümemizin önemli göstergesi” dedi.

KARGO TAŞIMACILIĞINDA ÇİFTE KAZANÇ

Sadece yolcu taşımacılığında değil, hava kargo alanında da önemli gelişmeler yaşandığını belirten Uraloğlu, “Çinli hava kargo taşıyıcılarının seferlere başlamasıyla haftalık 14 olan kargo sefer hakkımızı 28’e çıkarıyoruz. Bu artış, İstanbul Havalimanı’nı Asya-Pasifik ve dünya lojistik ağında daha görünür ve etkin bir merkez haline getirecek” ifadelerini kullandı.

ASYA-PASİFİK'TE STRATEJİK BİR GÜÇ

Türkiye’nin bölgedeki diğer önemli iş birliklerine de dikkat çeken Uraloğlu, “Tayland, Hong Kong ve Avustralya ile imzalanan mutabakatların ardından şimdi Endonezya ve Singapur’la görüşmeler sürüyor. Türk havayolu şirketleri sadece uçuş yapmakla kalmıyor; kıtalar arasında köprüler kuruyor. Böylece Asya-Pasifik bölgesinde rekabeti şekillendiren güçlü bir aktör haline geliyoruz” diye konuştu.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin uluslararası havacılık arenasındaki konumunu güçlendirirken, iki ülke arasındaki ticaret, turizm ve kültürel alışverişe de büyük katkı sağlaması bekleniyor.