Türkiye ile Ermenistan arasında karşılıklı uçuşlar başlıyor

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, bu gelişme sonrasında karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildi. Ermenistan’a 2 Şubat’ta, Erbil’e ise 24 Ocak’ta uçuşlar başlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgınından en çok havacılık sektörünün etkilendiğini, ancak alınan önlemlerle bu etkinin en aza indirildiğini belirtti.

Alınan tedbirler ve salgınla mücadelede elde edilen başarılar sonrasında havacılık sektörünün toparlanmaya başladığını aktaran Bakanlık, uçuş ağının da genişlediğini dile getirdi.

İSTANBUL-ERİVAN HATTINA HAFTADA 3 GÜN UÇUŞ İZNİ

Türkiye-Ermenistan arasındaki görüşmelerin devam ettiğini bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karşılıklı uçuşların başlamasına karar verildiğini duyurdu.

HAFTADA 3 UÇUŞ İZNİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Pegasus Hava Yolları'na Sabiha Gökçen-Erivan hattında haftada 3 uçuş izin verildiği vurgulandı.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ermenistan tarafında Fly One Armenia hava yolu şirketine de Erivan-İstanbul hattında haftada 3 uçuş izin verildi.

İLK UÇUŞLAR 2 ŞUBAT'TA KARŞILIKLI OLARAK BAŞLAYACAK

Varılan mutabakata göre ilk uçuşlar 2 Şubat'ta karşılıklı olarak başlayacak. Fly One Armenia uçağı saat 19.50’de İstanbul Havalimanı'na iniş yapacak. Pegasus uçağı ise aynı akşam 23.35’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacaktır.”

GAZİANTEP-ERBİL UÇUŞLARI PAZARTESİ VE PERŞEMBE

Başlayacak bir diğer uçuş noktasının ise Erbil olduğunun altı çizilen açıklamada, “Anadolujet’in, Gaziantep-Erbil uçuşları 24 Ocak'ta başlıyor. Karşılıklı yapılacak uçuşlar, haftada 2 gün olmak üzere Pazartesi ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek.” ifadeleri yer aldı.