Türkiye ile ilgili paylaşım yapan Sunatullah Saadat'a soruşturma başlatıldı

Türkiye ile ilgili paylaşım yapan Sunatullah Saadat'a soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaştığı video tepkilere neden olan Afgan uyruklu gazeteci ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Afgan bir gazeteci olarak gösteren Sunatullah Saadat isimli bir kişi, Türkiye hakkında hakaret içeren bir videoyla gündeme oturdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu gazeteci ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, bazı yerel ve ulusal haber siteleri ile sosyal medya paylaşımlarında yer alan "Afgan sosyal medya kullanıcısı Türk milletine hakaret etti" şeklindeki haberlerde yer alan videonun tespit edildiği ve görüntüdeki kişinin yabancı uyruklu olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada paylaşımın suç ve suç unsuru içerdiği kanaatine varıldığı kaydedildi.

Şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan 216/1. maddesine göre, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.