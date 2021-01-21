Türkiye ile Irak arasında PKK'yı bitirme iş birliğinden sonra Bağdat'ta saldırı oldu

Türkiye ile Irak arasında PKK'yı bitirme iş birliğinden sonra Bağdat'ta saldırı oldu

Bağdat'ta çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırının, Türkiye ile Irak arasında yapılan terörü bitirme anlaşmasından hemen sonra meydana gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kararlı adımlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında iyice köşeye sıkışan bölücü terör örgütü PKK'ya operasyonlar devam ederken örgütü tamamen yok etme çalışmalarında da sona yaklaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara'ya gelen Irak Başbakanı Mustafa Kazımi'yi makanında kabul etmiş ve terör örgütlerini tamamen yok etmek için iş birliği mesajı vermişti.

Bu iş birliği çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla resmi ziyaret için Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, hafta başında Irak'a gitti.

PKK'YI BİTİRME ANLAŞMASI

Resmi ziyaretlerini dün tamamlayan Hulusi Akar, Irak gezisinin ardından yaptığı açıklamada, hem Bağdat hem de Erbil yönetimiyle yapılacak iş birliği ile PKK'nın sonunun getirileceğini söyledi.

İŞ BİRLİĞİNİN ERTESİ GÜNÜ PATLAMA

Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşma sonrası bugün başkent Bağdat'a manidar bir saldırı yapıldı.

Şehrin ticarette en işlek noktasında iki ayrı patlama meydana geldi.

İlk bilgilere göre patlamanın bir intihar saldırısı olduğu ve 12 kişinin hayatını kaybettiği 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Yapılan saldırıların, Türkiye ile Irak arasında yapılan terörü bitirme anlaşmasından sonra gelmesi akıllarda soru işareti bıraktı.

BAKAN AKAR IRAK'LA İŞ BİRLİĞİ İÇİN NELER SÖYLEMİŞTİ

"Önümüzdeki dönemde iş birliğimizin gerçekleşmesi ve bununla alakalı uygun mekanizmaları kurmak suretiyle Türkiye-Irak, Türkiye-Erbil arasındaki iş birliği terörle mücadele konusunda çok önemli birtakım gelişmelere sebep olabilecek. Bu konuda tarafların istekli olduğunu gördük. Hem uluslararası ortamı hem de mevcut durumu değerlendirdiğimizde artık PKK’nın, herhangi bir şekilde kaçacak deliğinin kalmadığını ve bunların sonlarının geldiğini söyleyebiliriz.

HEM YEREL HEM MERKEZİ YÖNETİMLE İŞ BİRLİĞİ

Bu konudaki çalışmalarımızın yoğunlaştığını ve en son teröristi etkisiz hale getirerek hem Irak’ı hem de ülkemizi, asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Yoğun şekilde iş birliği devam ediyor. Dolayısıyla hem bölgesel yönetim hem de Bağdat ile yapacağımız iş birliği sonucunda teröristlerin sonunu getirmekte kararlı olduğumuzu buradan söyleyebiliriz.”