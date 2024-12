Türkiye ile Irak'tan ekonomik iş birliği: JETCO Protokolü imzalandı

Türkiye ile Irak arasında ikili ticari ilişkiler her geçen gün dahada gelişiyor..

Son olarak, "Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı", Ticaret Bakanı Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri'nin başkanlığında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi'nde düzenlendi.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI

"Türkiye-Irak Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 1. Dönem Toplantısı"nda, Türkiye ile Irak arasında ikili ticari ilişkilerden karşılıklı yatırımlara, Kalkınma Yolu Projesi kapsamında işbirliğine, müteahhitlik hizmetlerinden karşılıklı yatırımlara pek çok farklı alanı kapsayan konular masaya yatırılıyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Toplantının ardından Bolat ile Al-Greyri, JETCO 1. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokol imzaladı.

Bakan Bolat, Türkiye ve Irak'ın ortak bir kültürel ve tarihi mirası paylaşan iki dost ve komşu ülke olduğunu belirterek, iki ülke halklarının akraba ve kardeş olduğunun altını çizdi.

İki ülkenin bağlarının çok derin ve kuvvetli olduğunu dile getiren Bolat, tarih boyunca Türkiye'nin her zaman Irak'ın ekonomik refahının en güçlü destekçisi olduğuna dikkat çekti.

"ÇOK VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Bolat, şu ifadelerde bulundu:

"TÜRKİYE-IRAK İKİLİ, TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ İLE İŞ BİRLİĞİMİZİ GELİŞTİRMEK ADINA SON DERECE BAŞARILI BULUŞMA"

Ticaret Bakanı Bolat, Iraklı mevkidaşıyla ikili ticari ve ekonomik ilişkileri tüm yönleriyle ele alma imkanı buldukları JETCO toplantısının son derece verimli geçtiğini bildirdi.

Toplantıya Türkiye ve Irak tarafından en önde gelen özel sektör kuruluşlarının da başkanları ve yöneticilerinin katkı sağladığını kaydeden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bolat, Irak'ı doğal ve stratejik bir ortak olarak gördüklerinin altını çizerek, Türkiye'nin Irak'ın Avrupa'ya batıya açılan kapısı, Irak'ın da Türkiye'nin Orta Doğu ve Körfez'e açılan kapısı ve geçiş noktası olduğuna işaret etti.

"30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ HEDEFİ"

Bolat, iki ülke arasında halihazırda çok önemli bir ticaret ve yatırım hacmi bulunduğunu aktararak, ticaret hacminin, karşılıklı yatırımların, müteahhitlik hizmetlerinin, turizmin, sağlık turizminin, hizmetler sektörünün, lojistik sektörünün dikkate alındığında Türkiye ve Irak'ın birbirlerinin en önemli ortakları arasında yer aldığını belirtti.

Ticarette, ihracat alanında Irak'ın Türkiye'nin üçüncü büyük ortağı, ithalatta da Irak için Türkiye'nin ikinci büyük ortak konumunda olduğunu dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

Bolat, gelecek süreçte de Irak'ta başta Kalkınma Yolu Projesi çerçevesindeki yatırımlar olmak üzere altyapıda ve üstyapıda çok önemli projeler gündeme geleceğinin bilgisini paylaştı.

"ÖZELLİKLE TÜRK ÖZEL SEKTÖRÜNÜN IRAK'TA BİR İZİ OLSUN, BİZ HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ"

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri de Irak'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Irak'ta büyük yatırım imkanlarının varlığından bahsetti.

Al-Greyri, Türk iş insanlarının Irak'ta bir izi olmasını istediklerini kaydederek, şöyle konuştu:

Her iki ülkenin faydalarına yatırımlar olsun. Biz Türk insanının da artık Bağdat'ta, Irak'ta gezsin, Irak'ta 1500 yıllık uygarlıkları ve Osmanlı döneminden kalan eserleri görsün ve her iki halk arasındaki ilişkilerin ne kadar derin olduğu bilinsin. Ekonomik ilişkiler, karşılıklı hacmi yine aynı şekilde birinci olsun isteriz ama kültürel alanda da ilişkilerimiz ilk sırada olsun. Tabii ki önemli ortağız. Özellikle Türk özel sektörünün Irak'ta bir izi olsun ve biz de buradan size söylüyoruz, her türlü yardıma hazırız, her türlü kolaylıkları size sağlarız.