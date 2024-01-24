Türkiye ile İran arasında 10 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi'nin katıldığı Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8. Toplantısı'nın ardından, iki ülke arasında farklı alanlarda 10 anlaşma imzalandı.

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AA & Ensonhaber

Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin (YDİK) 8. Toplantısı, iki ülke liderlerinin başkanlığında yapıldı.

Taraflar toplantıda birçok bakanın da yer aldığı kalabalık heyetlerle temsil edildi.

Ticaretten bilime 10 ayrı anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, toplantının ardından gerçekleştirilen imza töreninde ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi konularda 10 anlaşma yapıldı.

İmzalanan 10 anlaşma

Erdoğan ve Reisi'nin huzurunda ülkeler arasında imzalanan 10 anlaşma şöyle:

- Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ile İran Şebeke Yönetim Şirketi (IGMC) Arasında İşletme Anlaşması



- Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Serbest Ticaret, Endüstriyel ve Özel Ekonomik Bölgeler Yüksek Kurulu Arasında Serbest Bölgeler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında Medya ve İletişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Demiryolu Taşımacılığına İlişkin Çerçeve Anlaşması



- Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel Ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Arasında 2025 Karşılıklı Kültür Yılına İlişkin İşbirliği Niyet Bildirgesi



- Türkiye Cumhuriyeti Polis Akademisi Başkanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Amin Polis Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası



- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimine İlişkin Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Silahlı Uçuş Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı



- Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanlığı Arasında Enerji Sektöründe İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

Erdoğan: "Terör örgütlerine karşı işbirliğimizi daha da güçlendirmeliyiz"

İmza töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

Kirman'da 3 Ocak'ta meydana gelen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Türkiye'nin terörle mücadelede İran'ın yanında olduğunu ifade etmek istiyorum.



Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı işbirliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik

İsrail'in Gazze'ye saldırıları

Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık.



İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırılarının son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık.

Reisi: "Ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik"

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin açıklamaları ise şöyle:

Uzun seneler içinde Türkiye ile iyi ilişkiler içinde olmuşuzdur bundan sonra daha üst seviyelere getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm alanlarda ilişkilerimizi geliştirmede ivme kazanıyoruz. İlk adımda ticaret hacmimizi 30 milyar dolara çıkarmayı hedefledik. Enerji alanında biz işimizi geliştirmek adına doğalgaz ve petrol olmak üzere Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirme karar aldık. Ulaşım yolları hususunda bu alanda da daha fazla adım atmayı amaçladık. İki ülke arasında geçmişe dayalı ilişkileri göz önünde bulundurarak, kültürel işbirliği alanında da önemli adımlar atabiliriz.

"İslam dünyasının birinci meselesi Filistin'dir"