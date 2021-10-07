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    Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler yapılacak

    İran ile yürütülecek görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
    • AA
    • 07.10.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 11:23
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    Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler yapılacak

    Ankara ile Tahran arasında, dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde temas gerçekleştirilecek.

    İki ülke arasındaki siyasi istişareler, yarın Ankara'da yapılacak.

    İKİLİ İLİŞKİLER, BÖLGESEL GELİŞMELER...

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, siyasi istişare görüşmeleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni başkanlıklarında yarın yapılacak.

    İstişarelerde ikili ilişkiler ele alınacak, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

    Türkiye ile İran arasında siyasi istişareler yapılacak #1

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