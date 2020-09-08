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Türkiye ile İran arasındaki toplantıdan ortak bildiri çıktı

Türkiye ile İran arasındaki toplantıdan ortak bildiri çıktı

Bildiride, PKK/PJAK ve diğer terör örgütlerine karşı ortak operasyonlar dahil adım atmanın her iki ülkenin sorumluluğunda olduğu vurgulandı.