Türkiye ile İspanya arasında iş birliği

AA

Türkiye ile İspanya arasındaki iş birliğine ilişkin açıklama SSB Başkanı Haluk Görgün'den geldi...

X'ten yapılan paylaşımda Haluk Görgün, müttefiklerle savunma sanayisindeki işbirliğini güçlendirmeye, ürettikleri milli ve yerli teknolojileri dost ülkelerle paylaşmaya devam ettiklerini bildirdi.

"SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞIMIZ İLE İSPANYA SAVUNMA BAKANLIĞI ARASINDA İMZALANDI"

Bugün savunma sanayisindeki tarihi adımlardan birine daha şahitlik etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayan Görgün, şu açıklamalarda bulundu:

NATO'daki kadim müttefikimiz İspanya ile Jet Eğitim Uçağı Projesi'ne yönelik işbirliğimizin temelini oluşturacak mutabakat zaptı, Savunma Sanayii Başkanlığımız ile İspanya Savunma Bakanlığı arasında imzalandı.

"BU ANLAŞMANIN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLERİM"

Görgün, bu önemli anlaşmanın, Türkiye'nin bağımsız teknolojiler geliştirme hedefinin göstergesi olduğu kadar, dost ve müttefik ülkelerle güçlü işbirliğinin de nişanesi olduğunu ifade ederek, şu açıklamalara yer verdi: