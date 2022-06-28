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    Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da başlıyor

    Madrid'deki 4'lü görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişarelerin yarın Ankara’da yapılacağını açıkladı.
    • 28.06.2022 - 19:39
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    Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara'da başlıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le planlanan dörtlü görüşme gerçekleştirildi.

    Bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

    Ankara'da görüşmeler başlayacak

    Yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Robert Rydberg eşbaşkanlığında 29 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

    İkili ilişkiler kapsamlı şekilde ele alınacak

    Açıklamada ayrıca, "Siyasi istişareler çerçevesinde, Türkiye-İsveç ikili ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alınması, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri üzerinde durulması ve güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadeleri yer aldı.

    Türkiye ile İsveç arasında düzenli siyasi istişareler yarın Ankara da başlıyor #1


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