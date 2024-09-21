Türkiye ile KKTC arasında milletlerarası anlaşma Türkiye ile KKTC arasında imzalanan, karşılıklı fayda temelinde ve karşılıklı mutabakat ile sağlık alanında iş birliği amaçlanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayınlandı.

AA

Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile yaptığı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma" 20 Aralık 2022'de Ankara'da imzalanmıştı.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan anlaşma Resmi Gazete'de yayınlanarak resmiyete kavuştu.

KARŞILIKLI FAYDA VE MUTABAKAT İLE SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ AMAÇLANIYOR

Resmi Gazete'de yayınlanan anlaşmaya göre taraflar eşitlik, karşılıklılık ilkelerine dayalı olarak, karşılıklı fayda temelinde ve karşılıklı mutabakat ile sağlık alanında iş birliğini geliştirme ve güçlendirme hususlarında anlaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)