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    Türkiye ile Letonya'dan savunmada iş birliği

    İsmail Demir, Savunma Bakanı Pabriks ile mutabakat muhtırasını imzaladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.06.2021 - 17:44
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    Türkiye ile Letonya'dan savunmada iş birliği

    Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, Ankara'da temaslarını sürdürdü.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pabriks ile yaptığı görüşmede, askeri eğitim başta olmak üzere, savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularını ele aldı.

    SAVUNMA İŞ BİRLİĞİNDE İMZALAR ATILDI

    Pabriks, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile bir araya geldi.

    İki isim, Türkiye ile Letonya arasında savunma sanayii ilişkilerini artırmayı amaçlayan Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Muhtırası'na imza attı.

    Türkiye ile Letonya dan savunmada iş birliği #1

    SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

    "Letonya Savunma Bakanlığı ile Başkanlığımız arasında iki ülke savunma sanayii ilişkilerini artırmayı amaçlayan Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Muhtırası, Başkanımız İsmail Demir  ile Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks tarafından imzalandı."

    Türkiye-Letonya Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı ViDEO


    Türkiye ile Letonya dan savunmada iş birliği #2

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