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Türkiye ile Macaristan arasında 'eğitim' alanında iş birliği protokolü

Türkiye ile Macaristan arasında 'eğitim' alanında iş birliği protokolü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.