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- Türkiye ile Macaristan arasında 'eğitim' alanında iş birliği protokolü
Türkiye ile Macaristan arasında 'eğitim' alanında iş birliği protokolü
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto tarafından iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı.
- DHA
- 11.11.2021 - 21:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban başkanlığında Ankara'da gerçekleştirildi.
Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi (YDSK) 5'inci Toplantısı sonrasında iki ülke arasında iş birliği anlaşmaları ve protokolleri imzalandı.
İKİ ÜLKENİN MİLLİ EĞİTİM BAKANI İMZALADI
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Arasında Stipendium Hungaricum Burs Programı Çerçevesinde 2020-2022 Yılları Arasında Yürütülecek İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ek Protokol'ü Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto imzaladı.