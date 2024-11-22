Türkiye ile Macaristan'dan doğalgaz alanında iş birliği çalışması

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" temasıyla İstanbul Energy Forum'u düzenlendi.

Burada Macaristan devlet şirketi MVM CEEnergy Üst Yöneticisi (CEO) Laszlo Fritsch'in açıklamaları dikkat çekti.

"YENİ BİR İŞ BİRLİĞİNİN KAPISINI AÇIYOR"

Geçen yıl MVM ile BOTAŞ arasında doğal gaz alanında imzalanan işbirliği anlaşmasını anımsatan Fritsch, bunun Türkiye'nin ilk kez sınır komşusu olmayan bir Avrupa ülkesine gaz sevkiyatını içermesi nedeniyle dönüm noktası olduğuna işaret etti.

"Bu bizim için oldukça önemliydi. Çünkü temelde yeni bir işbirliğinin kapısını açıyor." diyen Fritsch, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin kendileri için büyük önem taşıdığını vurguladı.

"GEÇEN YILKİ ANLAŞMANIN YENİLENMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Fritsch, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

Büyük planlarımız var. Açıkçası, Türkiye ve BOTAŞ pazarda büyük bir oyuncu haline geldi. Temelde BOTAŞ 'gatekeeper' olabilir ve tüm bölge için sadece sanal değil fiziksel bir merkez de olabilir. Bu nedenle BOTAŞ ile işbirliğimizin devam etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda geçen yılki anlaşmanın yenilenmesi üzerinde çalışıyoruz. BOTAŞ ile işbirliğimizi ilerletmek ve gelecekteki hacimleri artırmak istiyoruz. Bu yılın sonuna kadar bu anlaşmayı tamamlamayı hedefliyoruz. Bu önümüzdeki 2025-2026 yılları için önemli olacak.

Fritsch, MVM'nin yeşil enerji alanlarına da odaklandığına dikkati çekerek, "Nükleer enerji ve güneş enerjisi alanlarıyla ilgileniyoruz. Dolayısıyla iki ülke arasında daha fazla işbirliği için kapının açık olduğunu düşünüyorum." ifadesinde bulundu.

UKRAYNA TRANSİTİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Orta Avrupa bölgesi için güvenlik ve tedarik açısından büyük önem taşıyan Ukrayna transitinin geleceğinin bir soru işareti olduğuna işaret eden Fritsch, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi: