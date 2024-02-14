Türkiye ile Mısır arasında yeni dönem: Ortak bildiriye imzalar atıldı Türkiye ile Mısır arasında yeni dönemin ilk imzaları atıldı. İki ülke arasındaki ticarette yeni hedef 15 milyar dolar olarak belirlendi.

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AA

Türkiye ile Mısır arasında yeni dönemin kapısı aralandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu doğrultuda Mısır'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından düzenlenen törenle karşılandı.

İki lider daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

İmzalar atıldı

Görüşmelerin ardından iki ülke liderleri kameraların karşısına geçti ve Türkiye ile Mısır arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Ortak bildiriye göre, Türkiye ve Mısır, iki ülke arasındaki köklü ortak tarihi ve kültürel bağlara dayanarak, iki ülkenin ve halklarının ortak çıkarlarına hizmet edecek ve bölgelerinde ve ötesinde barış, istikrar ve refahı teşvik edecek dayanışmalarını ve işbirliklerini geliştirmeyi teminen, güçlü ilişkilerini her alanda daha da pekiştirme yönündeki kararlılıklarını teyit etti.

Cumhurbaşkanlarının toplantılara eşbaşkanlık yapmasında mutabık kılındı

İki ülkenin mutabakatıyla kurulmuş olan “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi”ne atıfla, iki taraf, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın bundan sonraki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" toplantılarına eşbaşkanlık yapmaları hususunda mutabık kalındı.

İki yılda bir dönüşümlü olarak toplanılacak

Konsey, iki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Mısır'da toplanacak. Konsey çalışmalarının eşgüdümü ve her toplantı için gündeminin hazırlanması, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları tarafından üstlenilecek.

İki taraf, "Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi"ne hazırlık amacıyla, iki ülke Dışişleri Bakanlarının eşbaşkanlığında diğer ilgili Bakanlıklar ve kurumların üst düzey yetkililerinin bir araya geleceği Ortak Planlama Grubu toplantıları düzenleyecek.

Ortak metinde iş birliği yapılacak alanlar

İki taraf, siyasi ve diplomatik alanlar, ekonomi, ticaret, bankacılık ve mali hizmetler, yatırımlar, ulaştırma, havacılık, denizcilik, turizm, sağlık ve çalışma, güvenlik, askeri ve savunma sanayii, her türlü organize suç ve terörle mücadele, kültür, eğitim, bilim ve teknoloji, enerji, madencilik, tarım, çevre, ormancılık, konutsal ve kentsel dönüşüm ile iklim değişikliği, iletişim ve enformasyon, konsolosluk işleri ve her iki tarafça mutabık kalınacak diğer alanlarda işbirliği konusunda anlaşmaya vardı.

Dışişleri Bakanları görevlendirildi

Bahsekonu alanlarda işbirliğini etkinleştirmek amacıyla, her iki ülkenin Dışişleri Bakanları, her iki ülkenin ilgili Bakanları ile eşgüdüm halinde gerekli Mutabakat Muhtıralarını ve Anlaşmaları hazırlanmak için gerekli tüm önlemleri almak ve daha sonra da onaylanmalarını ve yürürlüğe konulmalarını teminen gerekli iç işlemlerin tamamlanmasıyla görevlendirildi.

3 dilde hazırlandı

Ortak Bildiri, bugün Kahire'de iki asıl nüsha halinde Türkçe, Arapça ve İngilizce dillerinde, her metin aynı derecede geçerli olmak üzere imzalandı.

Metinlerin yorumlanmasından ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklarda, İngilizce metnin geçerli olmasına karar verildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: 15 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz

Öte yandan iki lider imzalanan anlaşmaların ardından kameraların karşısına geçti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Türkiye ile yeni dönemdeki ilişkilere ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

İki liderin görüşmesinin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Sisi, "Türkiye ile hem tarihi hem kültürel beraberliğimizi önemsemekteyiz. Geçtiğimiz 10 yıl içinde halklarımız arasındaki ilişkiler kesintiye uğramadı. Yatırım ve ticari ilişkiler de devam etti" dedi.

Türkiye'nin Mısır ihracatında önemli bir paydaş olduğunu söyleyen Sisi, "İki ülke ticarette de birbirine tamamlayıcı unsur. 15 milyar dolarlık hedefimizi gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)