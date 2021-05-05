Türkiye ile Mısır arasında yeni dönemin ilk adımı

Mısır tarafından davet alan Türk Dışişleri Heyeti, siyasi istişarelerde bulunmak için bugün Kahire'ye gidiyor.

Mısır ve Türkiye tarafından atılan adımlar sayesinde iki ülke arasında yıllar sonra yeni bir sayfa açılıyor.

Geçtiğimiz ay canlı bir yayında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Mısır arasında, önce istihbaratlar arasında açılan kanalın, dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu belirtmişti.

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." açıklamasında bulunmuştu.

HEYET KAHİRE'YE GİDİYOR

Bu kapsamda Türk heyet, bugün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmek için yola çıkıyor.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan tarafından yapılan açıklamada, siyasi istişarelerin, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında yapılacağı belirtildi.

İKİLİ İLİŞKİLERDE İYİLEŞTİRME

Açıklamada, "İstikşafi görüşmeler iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili düzeyde ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yol açabilecek gerekli adımlar üzerinde odaklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler, 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği'yle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.