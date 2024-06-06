Türkiye ile Özbekistan arasında 19 anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlarken, iki ülke arasında birçok alanda 19 anlaşma imzalandı.

AA & Ensonhaber

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, karşılama töreninin ardından ikili görüşmeye geçti.

İşbirliğini derinleştirmek için 19 imza

Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlendi.

Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında işbirliğini derinleştirmeye yönelik 19 anlaşma imzalandı.

İki lider daha sonra ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

Türkiye, Özbekistan’ın en büyük 4. ticari ortağı

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticari ilişkilerde de yeni bir dönem yaşanıyor. 2016'da 1 milyar 242 milyon dolar olan ikili ticaret hacmi, 2020'de 2,1 milyar dolar, 2023'te de 3,1 milyar dolar oldu.

Özbekistan'ın dış ticaretinde 2016 öncesinde ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye, geçen yıl yüzde 5'lik payla ülkenin en büyük 4. ticari ortağı haline geldi.