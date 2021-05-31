Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara yönelik kısıtlamalar 21 Haziran'a uzatıldı

Rusya, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların 21 Haziran'a kadar uzatttı.

Rusya, dünya genelinde koronavirüs vakalarının artış göstermesiyle Türkiye'nin de içinde bulunduğu birçok ülkeye uçuşları kısıtlamıştı.

Ülkelerin vakalar karşısında aldığı tedbirler ve kısıtlama uygulamaları sayesinde vaka ve ölüm sayılarında beklenen düşüş yaşandı.

Düşüşün ardından Rusya belli ülkelere uygulanan uçuş kısıtlamalarını kaldırdı.

1 HAZİRAN'DAN 21 HAZİRAN'A UZATILDI

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye ile uçuşlara yönelik kısıtlamaların ise 21 Haziran tarihine uzatılmasına karar verildi.

Öte yandan, Moskova ile Minsk arasındaki uçuşların ise 10 Haziran itibarıyla haftada 10 uçuşa yükseltilmesine karar verildiği kaydedildi.

Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşlar, 12 Nisan'da alınan kararla 15 Nisan ila 1 Haziran arasında geçici olarak kısıtlanmıştı.