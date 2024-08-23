Türkiye ile Rusya, Suriye'de ortak devriyeye yeniden başlayacak Türkiye ile Rusya'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde gerçekleştirilen ve ara verilen birleşik kara devriyesinin yeniden başlatıldığı açıklandı.

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetlerinin, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nin batısı ve doğusunda gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

RUSYA İLE ORTAK DEVRİYE YENİDEN BAŞLADI

Açıklamada, ilk birleşik kara devriyesinin 1 Kasım 2019'da yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

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