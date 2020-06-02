Dolar
6.7
-1.6152%
Euro
7.481
-1.1574%
Altın
1728.94
-0.6162%
Borsa
108097.27
0.7747%
G. Altın
371.93
-2.3631%
Bitcoin
63655.98
-2.7676%
18ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 18 C

    Türkiye ile Rusya'dan korona aşısı için iş birliği kararı

    Rusya Sağlık Bakanı ile görüşen Bakan Koca, korona aşısı geliştirme konusunda Rusya ile iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı alındığını duyurdu.
    • DHA
    • 02.06.2020 - 21:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye ile Rusya'dan korona aşısı için iş birliği kararı

    Türkiye ve Rusya, koronavirüs aşısı geliştirme konusunda iş birliği kararı aldı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

    AŞI VE İLAÇ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARI

    İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda iş birliği konusunda mutabık kalındı.

    Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

    Görüş Bildir