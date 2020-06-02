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- Türkiye ile Rusya'dan korona aşısı için iş birliği kararı
Türkiye ile Rusya'dan korona aşısı için iş birliği kararı
Rusya Sağlık Bakanı ile görüşen Bakan Koca, korona aşısı geliştirme konusunda Rusya ile iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı alındığını duyurdu.
- DHA
- 02.06.2020 - 21:25
Türkiye ve Rusya, koronavirüs aşısı geliştirme konusunda iş birliği kararı aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.
AŞI VE İLAÇ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARI
İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda iş birliği konusunda mutabık kalındı.
Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.