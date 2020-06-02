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Türkiye ile Rusya'dan korona aşısı için iş birliği kararı

Türkiye ile Rusya'dan korona aşısı için iş birliği kararı

Rusya Sağlık Bakanı ile görüşen Bakan Koca, korona aşısı geliştirme konusunda Rusya ile iş birliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı alındığını duyurdu.