Türkiye ile Sırbistan arasında PCR testi zorunluluğu kaldırıldı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır" dedi.

Koronavirüs önlemleri içerisinde ülkelere giriş için zorunlu olan PCR testi Türkiye ile Sırbistan vatandaşları için kaldırıldı.

İki ülke vatandaşları koronavirüs aşı sertifikası ile seyahat edebilecek.

UYGULAMA BUGÜN BAŞLADI

Konuyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Türkiye ve Sırbistan vatandaşları ülkelerinin yetkili otoritelerince tanzim edilen koronavirüs bağışıklık/aşı sertifikası ile PCR testi istenmeden iki ülke arasında seyahat edebileceklerdir. Uygulama bugünden başlamaktadır." dedi.