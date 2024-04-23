Türkiye ile Somali anlaşma imzalamıştı: Sondaj çalışmaları 2025'te başlıyor Türkiye ile Somali arasında imzalan anlaşmalar kapsamında, Somali kıyılarında petrol sondaj çalışmalarına 2025 yılında başlanılacak. Somali’nin petrol ve doğalgazının çıkarılışından satışına kadar destek sağlayacak olan Türkiye, gelirden yüzde 30 pay alacak.

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Türkiye enerji konusundaki arayışlarını ve uluslararası iş birliklerini artırıyor.

Somali ile Türkiye arasında geçtiğimiz ay imzalanan iş birliği anlaşmasına bir yenisi daha eklendi.

Anlaşma imzalandı

İki ülke arasında petrol ve doğalgaz alanında hükümetlerarası bir anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı.

Anlaşma 1990'ların başında Somali’de yaşanan yönetim değişikliğinden bu yana geliştirilmeyen münhasır ekonomik bölgesindeki hidrokarbon rezervlerini kapsamına alıyor.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra ise yeni bir gelişme yaşandı.

Petrol sondajı 2025 yılında başlayacak

Türkiye 2025'ten itibaren Somali kıyılarında petrol sondajına başlayacak.

BBC Somali'ye açıklamalarda bulunan Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı Genel Müdürü Mohamed Hashi Abdi, sondaj çalışmalarının 2025 itibariyle başlayacağını açıkladı.

İki ülke arasındaki iş birliğine yardımcı olacak

Söz konusu iddialara ilişkin konuşan Abdi, şu ifadeleri kullandı:

Doğrudur ve Türkiye ile vardığımız anlaşmanın bir parçasıdır. Barawe ve Hobbio ilçelerine bakan kıyılarda sismik çalışmalara ve sondajlara başlayacaklar.

Yetkililer, petrol ürünlerinin araştırılması ve işletilmesinde iki ülke arasındaki iş birliğine yardımcı olacağını vurguladı.

Gelirin yüzde 70'i Somali'de kalacak

Somali karasularında yapılan jeosismik araştırmalar, ülkenin en az 30 milyar varil petrol ve gaz rezervine sahip olduğunu gösteriyor.

Türkiye bu rezervin aranmasından üretimine kadar her aşamasında Somali’ye destek sağlayacak. Kazan kazan politikası ile oluşturulan anlaşma kapsamında Somali’nin çıkardığı yeraltı kaynaklarından elde edeceği gelirin yüzde 70'i ülkede, yüzde 30'u Türkiye'ye aktarılacak.

Türkiye-Somali anlaşması, Türk tarafının kaynak sondajı ve geliştirmesi için yoğun çaba göstermesini gerektirecek.

Yatırım programı hazırlanıyor

Ülkedeki yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması yolunda 3 ila 5 yıllık bir yatırım sürecinin olacağı vurgulanıyor.

İş birliği kapsamında Türkiye’nin arama ve sondaj gemilerinden birini Somali’ye konuşlandırabileceği de belirtiliyor.

Aynı zamanda Türkiye’nin devreye alacağı projeleri finanse etmek için özel ve kamu ortaklığı kurması bekleniyor. Bu konular hakkında iki ülkenin ilgili bakanlıkları plan ve program yapıyor.

Türkiye, Afrika'da söz sahibi oldu

Attığı adımlar ve yapılan anlaşmalarla "Afrika Boynuzu"nda varlığını güçlendirmeye çalışan Türkiye, bölgenin kalkınması için de çabalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda konuşan Bakan Bayraktar, "Bu anlaşmayla Somali'nin kaynaklarını Somali halkına ulaştırmak için ortak faaliyetler yürüteceğiz" ifadelerini kullanmıştı.