Esad'dan Türkiye ile normalleşme mesajı Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulunan Beşar Esad, Türkiye ile yapılan görüşmelerde somut bir sonuç ortaya çıkmadığını açıkladı.

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Haber Merkezi

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme adımları atılıyor. İki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ediyor.

Konuyla ilgili Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Halk Meclisi'nde açıklamalarda bulundu.

"GİRİŞİMLER HİÇBİR SONUÇ VERMEDİ"

"Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi." ifadelerini kullanan Esad, şöyle devam etti:

Bir ilişkiyi yeniden tesis etmek, önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir.

Türk askerinin Suriye'den çekilmesini isteyen Esad, SANA'nın aktardığına göre, "Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır." dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz ay Ankara-Şam ilişkilerindeki 'normalleşme' sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad ile olası bir görüşme için 'her an' davette bulunabileceklerini söylemişti.

Erdoğan, Beşar Esad'ın Türkiye ile ilişkileri düzeltmek adına bir adım attığı anda 'karşılık vereceklerini' söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: