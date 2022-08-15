Türkiye ile Suriye arasındaki görüşmelere Devlet Bahçeli'den destek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Suriye ile temasların gerçekleştiğini açıklamasının ardından Devlet Bahçeli de bu adımların isabetli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Suriye'deki iç savaştan dolayı kaynaklanan göçü durdurma ve mültecileri tekradan güvenli bölgeler oluşturup gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için çalışmaları, aralıksız devam ediyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla ilgili, Esad yönetimiyle istihbaratlar arasında geçmişte görüşmeler olduğunu söyledi.

"Görüşmeler tekrar başladı"

Bakan Çavuşoğlu, daha sonra görüşmelerde kesintiler olup şimdi tekrar başladığını belirterek "Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer Esad ile cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişti. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu geçmişte. Daha sonra kesintiler oldu şimdi tekrar başladı." dedi.

"Tek çıkar yolu siyasi uzlaşı..."

Suriye Dışişleri Bakanıyla kısa bir sohbetinin de olduğunu belirten Çavuşoğlu, " Bu ülkenin tek çıkar yolu siyasi uzlaşı. Teröristlerin temizlenmesi lazım kim olursa olsun. Muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında bir barışın olması gerektiğini ve Türkiye olarak da buna destek olabileceğimizi söyledik. Suriye'nin toprak bütünlüğünü herkesten daha fazla destekliyoruz. Bölücü terör örgütlerine karşı verilecek mücadeleyi de biz destekleriz. Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Ama Suriye’de birlik beraberlik olmazsa Suriye bölünme riskiyle karşı karşıya.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Atılan adımlar isabetli

Konuyla ilgili ise MHP Lideri Devlet Bahçeli'den süreç için izlenen yol haritasına destek geldi.

"Türkiye’nin Suriye konusunda attığı adımlar değerli ve isabetlidir." diyen MHP Lideri Bahçeli, Türkiye ve Suriye arasında yapılan görüşmeler için şunları söyledi;

"Dışişleri Bakanımızın sözleri güçlü bir nefestir"

Bu ülkede yaşayan hiç kimse, kökeni ve mezhebi ne olursa olsun ülkemizin ötekisi veya hasmı değildir. Hepsi kardeşimizdir, aramızda tarihe, kültüre ve inanca dayanan kuvvetli bağlar vardır.

Dışişleri Bakanımızın Suriyeli muhaliflerle Esad rejimi arasında barışın tesis edilmesi hususundaki yapıcı ve gerçekçi sözleri kalıcı çözüm arayışlarına güçlü bir nefestir. Bundan hiç kimsenin rahatsız olmasına gerek yoktur.

"Siyasi diyalog ciddiye alınmaya değerdir"

Türkiye’nin Suriye ile görüşme düzeyini siyasi diyalog mertebesine çıkarması, bu çerçevede terör örgütlerinin yuvalandıkları her coğrafi alandan işbirliğiyle sökülüp atılması önümüzdeki siyasi gündem konularından birisi olmaya namzettir ve hatta ciddiyetle ele alınmaya değerdir.





Tüm komşularımızla normalleşmek arzumuzdur

2023’e kadar her alanda ve her komşumuzla normalleşme atmosferinin hakim olması samimi arzumuz ve umudumuzdur.

Üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın bize söylediği; çatışarak değil kucaklaşarak yaşamanın tek seçenek olduğudur.

Bunu başaracak tek siyasi irade de Cumhur İttifakı’dır. Gerisi sadece fasa fisodur, fuzuli ezberdir, gürültü kirliliğidir."