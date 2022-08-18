Türkiye ile Ukrayna arasında altyapı anlaşması imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti sırasında, savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.

24 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaş sonrası Türkiye yürüttüğü diplomatik faaliyetlerle birlikte savaşın şiddetini azaltmaya yönelik çalışmalarda bulundu.

Savaş sonrası dünya genelinde başlayan tahıl kriziyle birlikte Türkiye bu sorunun çözülmesi için yoğun çaba sarfetti.

İstanbul'da yapılan ortak görüşmede atılan imzalarla tahıl krizine son verilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'da

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’nin davetine icabetle ülkenin batısındaki Lviv’e ziyaret düzenledi.

İkili ilişkiler değerlendirildi

24 Şubat’ta Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez ülkeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukraynalı mevkidaşı Zelensky ile tarihi Potocki Sarayı’nda yaptığı görüşmesinde stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirildi.

Yapılan görüşme sonrası Türkiye ve Ukrayna arasında bir takım anlaşmalar imzalandı.

Altyapı inşası anlaşması imzalandı

İmzalanan anlaşma sonucunda savaş nedeniyle tahrip olan altyapının yeniden inşası için Türkiye ile Ukrayna arasında anlaşma imzalandı.