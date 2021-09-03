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    Türkiye ile Ukrayna arasında savunma alanında yeni anlaşma

    ASELSAN ve Ukrayna devlet silah ithalat-ihracat şirketi Ukrspetseskport, hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladı.
    • AA
    • 03.09.2021 - 14:21
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    Türkiye ile Ukrayna arasında savunma alanında yeni anlaşma

    Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, Türkiye ile yeni bir anlaşmaya imza atıldığını duyurdu.

    Anlaşmanın, İstanbul'da gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (IDEF 2021) gerçekleştiği bildirildi.

    İŞ BİRLİĞİNİ GELİŞTİREN YENİ ADIM

    İki şirketin hava savunma sistemlerinin modernizasyonu alanında anlaşma imzaladığı aktarılan açıklamada, şirketin Genel Müdürü Vadim Nozdriya'nın, anlaşmanın ülkeler arasında askeri teknoloji alanında iş birliğinin geliştirilmesi için yeni bir adım olduğunu belirttiği ifade edildi.

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