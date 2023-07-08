Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde iş birliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski huzurunda, “Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı.

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Zelenski başkanlığındaki baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü’nde iki ülke arasındaki mutabakatların imza töreni gerçekleştirildi.

Bakan Kacır ve mevkidaşı imzaladı

“Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanlığı Arasında Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine" ilişkin mutabakat zaptını içeren protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı.

Stratejik endüstrilerde iş birliği

Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı iş birliğinin desteklenmesi, başta İnsansız Hava Araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler ile motor Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge-) üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amaçlanıyor.