Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik işbirliği Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta İHA olmak üzere otonom sistemler, motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amacıyla anlaşma imzalandı.

AA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky huzurunda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Stratejik Endüstriler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat zaptını içeren protokolün imza töreni gerçekleştirildi. Protokol, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin tarafından imzalandı. Türkiye ile Ukrayna arasında stratejik endüstrilerde işbirliği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre mutabakat zaptıyla iki ülke arasında stratejik endüstriler alanında karşılıklı işbirliği ile başta insansız hava araçları (İHA) olmak üzere otonom sistemler ve motor AR-GE, üretim ve bakım faaliyetleri alanında ortak projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Gözden Kaçmasın Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Türkiye'de: Kritik görüşme sona erdi Haberin Detayları