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- Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeri ve tarihi belli oldu
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeri ve tarihi belli oldu
İki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu, 25 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşecek.
- AA & Ensonhaber
- 11.01.2021 - 21:27
- Güncelleme : 11.01.2021 - 21:34
Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile yapılacak olan istikşafi görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.
Bakanlık, görüşmelerin yerini ve tarihi açıkladı.
25 OCAK'TA İSTANBUL'DA
Görüşmelerin 61. turunun 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacağı duyuruldu.
İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler, bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.