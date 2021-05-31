Türkiye ile Yunanistan aşı sertifikasında anlaştı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, aşı sertifikasının tanınması konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Yunanistan'da mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşme gerçekleştirdi.

Nikos Dendias ve Mevlüt Çavuşoğlu görüşmenin ardından ortak basın açıklamasında bulundu.

Dendias'ın açıklamalarından satır başları:

"Ortak görüş farklılıklarımız var. Her iki ülke vtandaşlarımızın yanı sıra, test sonuçları negatif olan vatandaşlarımız sseyahat edebilecek. Aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasında anlaştık."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Kovid-19 aşılarının karşılıklı olarak tanınmasında anlaştık. AB üyesi olan Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan'la da karşılıklı anlaşmaya varmıştık. Karşılıklı olarak turizm sektörüne katkıda bulunacaktır.

Siyasi ve askeri diyaloglarımız tüm kanallarda ilerliyor. 63. istişare görüşmeleri Türkiye'de yapılacak. Liderlerimizin NATO Zirvesi'nde bir araya gelmesi bekleniyor. Görüş ayrılıklarımız da var. Diyaloğumuzun bunun için kesintisiz sürmesi gerekiyor."



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