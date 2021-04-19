Türkiye ile Yunanistan, güven artırıcı toplantı konusunda mutabakata vardı

Türkiye ile Yunanistan, güven artırıcı toplantı konusunda mutabakata vardı

MSB, Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma bakanlıklarının güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını açıkladı.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki görüşmeler sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Yunanistan'ın "güven artırıcı önlemlere" ilişkin dördüncü tur toplantıları yapma konusunda mutabakata vardığını bildirdi.

TARİH VE DİĞER AYRINTILAR BELİRLENMEDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Milli Savunma Bakanlıkları, güven artırıcı önlemlere ilişkin dördüncü tur toplantıları gerçekleştirme konusunda mutabakata varmıştır. Planlanan toplantının tarihi ve diğer ayrıntıları yakın zamanda belirlenecektir." ifadeleri kullanıldı.