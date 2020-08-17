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    Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri

    Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri

    Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunmadaki kararlılığından rahatsız olan Yunanistan, askeri gücünün yetersizliğine rağmen savaş tehditlerine devam ediyor.
    • AA
    • 17.08.2020 - 02:06
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    Türkiye ile Yunanistan'ın askeri güçleri

    Türkiye, Doğu Akdeniz'deki uluslararası hukuka dayalı kıta sahanlığı haklarını korumaya ve doğal kaynak arayışına devam ediyor.

    Türkiye'nin bu tutumu, başta Yunanistan ve Mısır olmak üzere bazı Avrupa ülkelerini rahatsız ederken, bu ülkeleri çaresizce hukuk dışı eylemlere itiyor.

    YUNANİSTAN 'BOYUNDAN BÜYÜK' KONUŞUYOR

    Türkiye'yi bölgede yalnızlaştırmaya çabalayan Yunanistan’ın üst düzey yetkilileri, Türkiye’nin bölgedeki aktif politikasına yönelik tehdit düzeyinde açıklamalar yapıyorlar. Ancak ülkenin askeri gücü iddia edilen askeri kapasite ve kabiliyetlerin uzağında.

    Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #1

    TÜRKİYE, SAVUNMADA DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTTI

    Türkiye'nin savunma sektöründeki atılım, nitelik ve nicelik olarak üstünlüğünü korumasını ve artırmasını sağlarken, askeri gücünün dışa bağımlılığını da azaltarak Türkiye’ye büyük bir stratejik avantaj sağlıyor.

    Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #2

    KRİZDEKİ YUNANİSTAN'IN ORDUSU "DÖKÜLÜYOR"

    Yunanistan’ın sınırlı bütçesi ile Türkiye’nin geliştirdiği silah sistemlerine cevap vermek bir yana, envanterindeki sistemleri harbe hazır halde tutması bile büyük bir zorluk arz ediyor.

    Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #3

    YUNAN POLİTİKASI, ABD VE AB'YE SARILDI

    Bu durum ise Yunanistan’ın aşırı tehditkâr açıklamalarına rağmen Doğu Akdeniz’de attığı adımlarda ABD ve Avrupa Birliği’nin desteğini alma çabalarını daha iyi açıklıyor.

    Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #4

    Türkiye ile Yunanistan'ın karşılıklı askeri güçleri ise şöyle:

    HAVA MUHARİP GÜCÜ

    TÜRKİYE

    277 MUHARİP UÇAK

    29 adet F-16 Block 50+ / 71 adet F-16 Block 50 / 101 adet F-16 Block 40 / 36 adet F-16 Block 30 / 40 adet F-4 Terminatör 2020

    SAVAŞ UÇAĞI: 206

    TOPLAM UÇAK: 1.055

    HELİKOPTERLER: 497

    YUNANİSTAN

    215 MUHARİP UÇAK

    80 adet F-16 Block 52+ / 35 adet F-16 Block 50 / 30 adet F-16 Block 30 / 40 adet Mirage-2000 / 30 adet F-4 PI-2

    TOPLAM UÇAK: 566

    SAVAŞ UÇAĞI: 187

    HELİKOPTERLER: 231

    Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #5

    DENİZ GÜCÜ

    TÜRKİYE

    FİLO GÜCÜ: 149

    DENİZALTILAR: 12

    FIRKATEYNLER: 16

    KORVETLER: 10

    KIYI DEVRİYESİ: 35

    MAYIN GEMİSİ: 11

    Türkiye ile Yunanistan ın askeri güçleri #6

    YUNANİSTAN

    FİLO GÜCÜ: 116

    DENİZALTILAR: 11

    FIRKATEYNLER: 13

    KORVETLER: 0

    KIYI DEVRİYESİ: 35

    MAYIN GEMİSİ: 4

    KARA GÜCÜ

    TÜRKİYE

    SAVAŞ TANKLARI: 2.622

    ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777

    MOTORLU AĞIR SİLAH: 1.278

    AĞIR SİLAH: 1,260

    ROKET PROJEKTÖRLERİ: 438

    YUNANİSTAN

    SAVAŞ TANKLARI: 1.355

    ZIRHLI ARAÇLAR: 8.777

    MOTORLU AĞIR SİLAH: 547

    AĞIR SİLAH: 463

    ROKET PROJEKTÖRLERİ: 152

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