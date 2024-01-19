Türkiye ilk uzay yolculuğu için hazır: Kokpitten görüntü geldi

ensonhaber.com
İlk astronotumuz ve uzay yolcumuz Alper Gezeravcı dakikalar sonra uzaya fırlatılacak.
Tüm Türkiye'de tarihi anlar için heyecan dorukta..
Ax-3 misyonu kapsamında fırlatma 00:49'da gerçekleştirilecek.
Dakika dakika sosyal medyadan fırlatma ile ilgili bilgi paylaşan SpaceX, uzaya fırlatılacak olan kapsülün içerisinden kokpit bölümünden de bir kare paylaştı.
Kokpitten kare
Astronotumuz Alper Gezeravcı'nın cam kenarında görüldüğü fotoğrafta, görevde bulunan diğer üç astronot da görüntülendi.
Sosyal medyadan "Cam kenarına düştük" gibi espriler yapıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış