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Türkiye ilk uzay yolculuğu için hazır: Kokpitten görüntü geldi

Türkiye ilk uzay yolculuğu için hazır: Kokpitten görüntü geldi Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı ve diğer mürettebatları fırlatacak olan kapsülün içerisinden görüntüyü SpaceX paylaştı. Astronotumuzun cam kenarında oturduğu görüldü.