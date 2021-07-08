Türkiye, İngiliz turistleri bekliyor

İngiltere Başbakanı Johnson, kısıtlamaların kaldırılacağı tarih olarak 19 Temmuz'u işaret etti.

Yaz sezonunda İngiliz turistlerin uğrak noktası olan Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle sessizlik hakim.

İngiltere, salgının bilançosunun ağır seyrettiği dönemde Türkiye'yi "kırmızı listeye" ekledi.

İNGİLTERE'DE KISITLAMALAR KALDIRILACAK

Turizm sezonunun açılmasıyla birlikte Rusya'dan gelen turistler Antalya'ya akın ederken, İngiliz turistlerin gözde mekanı olan Fethiye boş kaldı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, koronavirüsle ilgili tüm yasal kısıtlamaların kaldırılacağını söyledi.

BAŞBAKAN JOHNSON "19 TEMMUZ" DEDİ

"Bu salgın bitmekten çok uzak" diyen Johnson, tedbirlerde esneme konusunda 19 Temmuz'u işaret etti.

Johnson'ın açıklamasının ardından gözler Fethiye'ye çevrildi. Turizmciler, İngiliz turistleri bölgeye beklediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE, İNGİLİZ TURİSTLERİN BİR NUMARALI TERCİHİ

İngiltere'den Daily Telegraph gazetesi, daha önce Türkiye'nin İngiliz turistler için bir numaralı tatil seçeneği olduğunu yazmıştı.

Türkiye'nin koronavirüs salgını öncesinde, 2019 yılında 2,5 milyondan fazla İngiliz turisti ağırladığına dikkat çekilerek, "Virüs dalgasının çekilmesinden sonra bu sayı şüphesiz artacak." denilmişti.

İNGİLİZ TURİST HAREKETLİLİĞİ BAŞLAYACAK

Seyahat yasaklarının da kaldırılmasıyla birlikte sahillerde yeniden İngiliz turist hareketliliğinin başlaması bekleniyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde Türkiye, turizm alanında aldığı tedbirlerle diğer ülkelere örnek oldu.

Marmaris'teki turizm sektörü yetkilileri de pandemi döneminde "sağlıklı ve güvenli turizm" hizmetiyle İngiliz turistleri ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.