Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın Beşinci Toplantısı, Antalya’da gerçekleştirildi.
Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu katıldı.
Irak hükümetini temsilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve beraberindeki heyet yer aldı.
Toplantı sonrası Türkiye ve Irak Güvenlik Mekanizması Bildirisi imzalandı.
ORTAK BİLDİRİDE PKK VURGUSU
Ortak bildiride şu maddeler yer aldı;
* Taraflar tüm ikili alanlarda eşgüdüm ve işbirliğini artırma kararlılıklarını teyit etmiştir.
* Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir.
* Taraflar diğerinin siyasi birliğine, egemenliğine ve bütünlüğüne atfettikleri önemli tekraren uygulanmıştır..
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış