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Türkiye-Irak arasında imzalanan ortak bildiride PKK vurgusu

Türkiye-Irak arasında imzalanan ortak bildiride PKK vurgusu Antalya'da yapılan Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5.toplantısında imzalanan ortak bildiride "Öcalan'ın PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakması yönündeki çağrısının uygulanmasının öneminin altı çizilmiştir." maddesi vurgulandı..