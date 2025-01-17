Türkiye-İran hudut hattında karla mücadele çalışması

İHA

Yurt genelinde kış etkisini sürdürüyor...

Kış mevsiminin ağır geçtiği Van'da, 2 bin 460 rakımla Türkiye'nin en yüksek ilçesi ve İran'a 144 kilometre sınır hattı olan Başkale'deki hudut yolunda kar ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 3 metreyi geçti.

KAR KALINLIĞI 3 METREYE YÜKSELDİ

Sorumluluk alanlarındaki sınır yol ağında faaliyetlerini gerçekleştiren Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu yolda çalışma yapıyor.

EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Zor şartlarda çalışan karla mücadele ekipleri, yer yer kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede kar savurma araçlarıyla yolları ulaşıma açıyor.