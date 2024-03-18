Türkiye-İran sınırında görevli askerlere çocuklardan duygulandıran mektuplar Türkiye-İran sınırında görev yapan askerler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde Çorum’da okuyan öğrencilerin mektuplarıyla duygu dolu anlar yaşadı.

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İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, Çorumlu öğrencilerden duygulandıran bir davranış geldi.

Çorum Merkez Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda görev yapan, babası terör gazisi ve polis memuru olan Gülten öğretmen, 40 öğrencisine Mehmetçik için mektup yazmalarını istedi.

Mehmetçikler duygusal anlar yaşadı

Yazılan tüm mektupları Türkiye-İran sınır hattında bulunan Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine gönderen Gülten öğretmenin mektubunu alan askerler mektubun okuduğu sırada duygu dolu anlar yaşadı.

Karakol komutanı tarafından Gülten öğretmene ve öğrencilerine teşekkür edildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)