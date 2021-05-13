Türkiye - İran sınırındaki saldırıda bir Özel Harekat polisi şehit oldu

Türkiye - İran sınırındaki saldırıda bir Özel Harekat polisi şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı'da, Türkiye-İran sınır hattındaki terör saldırısında bir özel harekat polisinin şehit olduğunu açıkladı.

Ağrı'da Türkiye-İran sınır hattına yapılan duvar inşaatında, terör örgütü unsurlarınca İran tarafından taciz ateşi açıldı.

ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

Yapılan saldırıda, duvar inşaatının güvenliğinde görevli olan Özel Harekat polisi şehit oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şehidin ailesine başsağlığı dilendi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

"Ağrı ilimizde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevliğinde görevli kahraman Özel Harekat Polisimiz, bölücü terör örgütü mensuplarınca İran tarafından yapılan taciz ateşi sonucu şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Türk Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz"