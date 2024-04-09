Türkiye, İsrail'le ihracatı kısıtladı! Dışişleri Bakanı Katz açıklama yaptı Ticaret Bakanlığı'nın 54 üründe İsrail'e kısıtlama getirildiğini duyurmasının ardından açıklama yapan yapan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ise ABD'den Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

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Türkiye, Gazze'de yapılanlara sessiz kalmıyor.

Gazze'de masumları öldüren İsrail'e karşı en yüksek sesi çıkaran Türkiye, ihracat kısıtlamasına gitti.

İhracat kısıtlaması yapıldığını açıklayan ve 54 ürünü paylaşan Ticaret Bakanlığı, "Türkiye kararların uygulanmasının takipçisi olacak" dedi.

Bu gelişmenin ardından ise İsrail cephesinden bir açıklama geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı ABD'den yaptırım istedi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, açıklamayı sosyal medyadan yaptı.

Katz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ABD'li dostlarına şikayet etti.

Katz açıklamasının devamında işaret ettiği ABD için,"İsrail'in Türkiye'den ihracatı engellenecek ürünlerin listesinin hazırlanması" ve ABD'deki kuruluşlarla temasa geçilerek Türkiye'deki yatırımların durdurulması, Türkiye'den ürün ithalatının engellenmesi, Türkiye'ye yaptırım uygulanması gibi girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.