Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi

Kamuoyunda çok konuşulan İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'de yürürlükten kaldırılmasına karar verildi.

Kadına yönelik, aile içi şiddeti önleyici ve şiddetle mücadeleye yönelik yaptırımları barındıran İstanbul Sözleşmesi, boşanan erkeklerin nafaka mağduriyeti yaşdıkları gerekçesi dahil, farklı nedenlerle tartışma konusu olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NİN İÇERİĞİ

Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan ve yaptırım gücü olan ilk uluslararası sözleşme olan bu belge, Mayıs 2011’de ilk Türkiye tarafından İstanbul’da imzalandığı için kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak bilinir.

2014 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İstanbul Sözleşmesi, 10 ülkenin onaylamasının ardından 1 Ağustos 2014 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme şu ana kadar 17'si AB üyesi, toplam 28 ülke tarafından onaylandı.

ŞİDDETİN TÜM TÜRLERİNİ İÇERİYOR

İstanbul Sözleşmesi psikolojik şiddet, ısrarlı takip, fiziksel şiddet, tecavüz, zorla evlendirme, kadın sünneti, kürtaja zorlama, zorla kısırlaştırma, tecavüz ve taciz dahil cinsel şiddet olmak üzere kadına yönelik şiddetin tüm türlerini içeriyor.

81 maddeden oluşan sözleşmenin temel amacı;

1- Önleme (şiddeti önleme)

2- Koruma (şiddet mağdurunu koruma)

3- Kovuşturma (şiddet uygulayanı soruşturma)

4- Politikalar (kadına karşı şiddetin sonlandırılmasına yönelik politikalar)

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