Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan üçlü zirve

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla Berlin'de bir araya gelerek iki ülkenin NATO'ya üyelik müracaatını değerlendirdi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş üzerine, bölge ülkeler harekete geçerek NATO ile yakınlık kurmaya çalışıyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Finlandiya ve İsveç'ten bir hamle geldi.

İki ülke peş peşe açıklamalar yaparak NATO'ya üyelik başvurusunda bulunacağını duyurdu.

Karar ise Türkiye tarafından olumlu karşılanmadı.

Mevlüt Çavuşoğlu: İki ülke PKK'ya destek veriyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin açık bir şekilde PKK/YPG terör örgütlerini desteklediğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasının devamında da "Dolayısıyla müttefik olacak bir ülke açıkça PKK/YPG'ye, her gün bize saldıran askerlerimizi, polisimizi şehit eden sivillerimizi şehit eden terör örgütüne destek vermemeleri gerekiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İkinci bir yanlış istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da benzer bir açıklama yaparak başvuru kararına soğuk baktıklarını dile getirdi.

Gelişmeleri takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz.

"Olumlu bakmamız mümkün değil"

Kaldı ki İskandinav ülkeleri ne yazık ki terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi. PKK'sı, DHKPC'si İsveç'te, Hollanda'da yuvalanmış durumdalar. Ve oraların hatta daha da ileri gidiyorum parlamentolarında da yer alıyorlar. Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün değil."

Berlin'de üçlü zirve

Açıklamaların ardından Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin'e gitti.

Bakan Çavuşoğlu, burada İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile üçlü zirve gerçekleştirdi.

Finlandiya: Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebiliriz

Zirve öncesi konuşan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto,"Farklı grupların veya farklı kişilerin ayrıntılarına girmek istemiyorum ama sadece terörle mücadelenin siyasetimizde çok önemli bir ilke olduğunu ve bunun NATO'da da çok önemli bir ilke olduğunu söylemek istiyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri hakkındaki açıklamalarına da değinen Haavisto, "NATO üyeliği konusunda Türkiye ile farklılıkların üstesinden gelebileceğimizi umuyorum." dedi.

Türkiye’nin Finlandiya'ya eleştirilerini değerlendiren Bakan Haavisto, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu ifade etti ancak terör örgütü PKK ile mücadele konusunda somut bir söz vermekten kaçındı. "Her NATO üyesi ülkenin üyeliğe başvuran ülkeler hakkında kendi görüşlerine sahip olma hakkına sahip olduğunu" kaydeden Pekka Haavisto, bu baharda Türkiye'yi iki kez ziyaret ettiğini ve mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlattı.

İsveç: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise toplantı öncesi konuya değinerek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ann Linde, "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.