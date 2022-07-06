Türkiye, İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesi için yazı gönderdi

Adalet Bakanı Bozdağ, iade sürecine ilişkin hatırlatıcı nitelikteki yazıları ilettiklerini söyledi.

NATO'ya katılmak isteyen Finlandiya ve İsveç, Ankara'nın terörle mücadele ve teröristlerin iadesi konusundaki şartlarını kabul etti.

Bunun üzerine İspanya'nın başkenti Madrid'de üçlü muhtıraya imzalar atıldı.

İki ülkeye yazılar iletildi

Gözler teröristlerin iadesi sürecine çevrilirken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Bozdağ, PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin Helsinki ve Stockholm'e hatırlatma yazılarının gönderildiğini söyledi.

"İsveç ve Finlandiya'ya ulaşmak üzere yola çıktı"

Bozdağ, Haber Global'de katıldığı yayında, "Daha önce ilettiğimiz taleplerde reddedilenler var. Onları yeniden hazırlayarak taleplerimizi reddedilenler üzerinden tekrar yeniledik. Henüz bize cevap vermedikleri talepler var.

Onlarla ilgili de cevaplarını beklediğimizi ve talebimizi hatırlatan bir talepnameyi gönderme kararı aldık. Bakanlık olarak hazırlıklarımızı yaptık. Taleplerimizle ilgili yazı, Dışişleri Bakanlığı'na ve oradan İsveç ve Finlandiya'ya ulaşmak üzere yola çıktı." ifadelerini kullandı.

"İade talepleri uluslararası hukuka uygun"

Türkiye'nin, iade taleplerinin tamamının hem uluslararası hem de ilgili ülkeler arasındaki anlaşmalara uygun olduğunun altını çizen Bozdağ, "Dosya içerisindeki delil durum ve diğer hususlar, hem kendi iç mevzuatımıza hem ülkeler arasındaki ikili anlaşmalara hem de uluslararası hukuka uygun olduğu halde ve iade için yeterli delil içerdiği halde maalesef İsveç ve Finlandiya, Türkiye'nin bu taleplerine olumlu yanıt vermemişlerdir." diye konuştu.

İsveç: Tümüyle uyacağız

İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde, "Üçlü muhtıraya tümüyle uyacağız, takip edeceğiz. Ortak mekanizmamız da olacak.

Her üç ülkenin de bunun iyi bir muhtıra olduğunu görebilmesini ve Türk parlamentosunun da onaylayabileceğini hissetmesine imkan vermesini umuyorum." demişti.

NATO'nun FETÖ ile mücadele mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de FETÖ terörüne karşı birlikte mücadele verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Stoltenberg, "Üçlü muhtıra, terörle mücadelede iş birliğini hızlandırmak için iyi bir platform sunuyor. Akılları ve kalpleri kazanmanın en iyi yolu hem daha agresif Rusya hem de FETÖ terörü ile karşı karşıya olduğumuz tüm güvenlik tehditlerine karşı birlikte durmaktır. Hem daha agresif bir Rusya ve elbette FETÖ terörü." ifadelerini kullanmıştı.