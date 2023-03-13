Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ahmet Özal oldu Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, 7 partinin oluşturduğu Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.

Türkiye seçime gidiyor…

14 Mayıs’ta yapılacak olan seçim için karar imzalandı ve start verildi.

YSK takvimi hazırlarken, partiler de seçmenle görüşmeleri hızlandırdı.

Seçime sayılı günler kala bir ittifak daha kuruldu.

Anadolu Birliği Partisi, Büyük Türkiye Partisi, Ülkem Partisi, Osmanlı Partisi, Milli Parti, Aydınlığın Geleceği Partisi, Yeni Yol Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Vatan Severler Partisi ve Güç Birliği Partisi birleşerek "Türkiye İttifakı"nı kurdu.

7 partili ittifakın adayı Ahmet Özal

7 partili ittifak, ortak Cumhurbaşkanı adayı olarak ise 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ı seçti.

Özal'ın ittifaktaki tüm partilerden onay aldığı belirtilirken, tanıtım toplantısının yarın yapılacağı bildirildi.